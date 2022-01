LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch 2022 in DIRETTA: Federica Brignone vince a pari merito con Huetter e vola nella classifica di specialità! (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01: Federica Brignone e Cornelia Huetter fanno segnare lo stesso tempo sulla Kandahar di Garmisch-Partenkirchen e vincono a mani basse il SuperG davanti all’altra austriaca Tamara Tippler. L’azzurra infila la terza vittoria stagionale nella disciplina consolidando il pettorale rosso, mentre Elena Curtoni non brilla e chiude in decima piazza. Grazie per aver seguito il SuperG in nostra compagnia, la redazione di OA Sport vi augura un buon proseguimento di giornata! 12.57: Ecco la top10 odierna e i risultati di tutte le azzurre: 1 Huetter Cornelia AUT 1:18.191 Brignone Federica ITA 1:18.19 3 TIPPLER Tamara AUT 1:19.01 +0.82 4 PUCHNER Mirjam ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.01:e Corneliafanno segnare lo stesso tempo sulla Kandahar di-Partenkirchen e vincono a mani basse ildavanti all’altra austriaca Tamara Tippler. L’azzurra infila la terza vittoria stagionaledisciplina consolidando il pettorale rosso, mentre Elena Curtoni non brilla e chiude in decima piazza. Grazie per aver seguito ilin nostra compagnia, la redazione di OA Sport vi augura un buon proseguimento di giornata! 12.57: Ecco la top10 odierna e i risultati di tutte le azzurre: 1Cornelia AUT 1:18.191ITA 1:18.19 3 TIPPLER Tamara AUT 1:19.01 +0.82 4 PUCHNER Mirjam ...

Advertising

SkySport : Marcialonga, la più amata e desiderata: domenica 30 gennaio la 49^ edizione Live su Sky #SkySport #Marcialonga - News24_it : LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch 2022 in DIRETTA: Federica Brignone e Huetter, vittoria per due! L'azzurra allunga… - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2022 in DIRETTA: Vokuev trionfa dominando! Dahl vince tra le donne - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2022 in DIRETTA: Vokuev domina! Risultati e classifica - Antico_Egitto : LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2022 in DIRETTA: Vokuev trionfa dominando! Dahl vince tra le donne - OA Sport -