LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch 2022 in DIRETTA: Federica Brignone e Cornelia Huetter in testa! (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.02: Weidle all’intermedio ha 93 centesimi di ritardo 12.01: Perde tanto nel finale la svizzera Flury che è 12ma a 1?78 dalla vetta 12.00: Flury all’intermedio ha 44 centesimi di ritardo 11.59: Stesso tempo di Federica Brignone per l’austriaca Huetter che ha compiuto un capolavoro! Non era facile tenere il ritmo di Brignone e nel finale ha addirittura fatto meglio! 11.58: Huetter all’intermedio ha 18 centesimi di ritardo 11.57: Limita i danni del vento contrario nel finale l’azzurra Bassino che è decima a 1?61 da Brignone 11.56: Bassino all’intermedio ha un ritardo di 1?06 11.55: Non riesce a trovare il ritmo giusto l’austriaca Scheyer che soffre anche il vento nel finale e chiude decima a 1?81 dalla ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.02: Weidle all’intermedio ha 93 centesimi di ritardo 12.01: Perde tanto nel finale la svizzera Flury che è 12ma a 1?78 dalla vetta 12.00: Flury all’intermedio ha 44 centesimi di ritardo 11.59: Stesso tempo diper l’austriacache ha compiuto un capolavoro! Non era facile tenere il ritmo die nel finale ha addirittura fatto meglio! 11.58:all’intermedio ha 18 centesimi di ritardo 11.57: Limita i danni del vento contrario nel finale l’azzurra Bassino che è decima a 1?61 da11.56: Bassino all’intermedio ha un ritardo di 1?06 11.55: Non riesce a trovare il ritmo giusto l’austriaca Scheyer che soffre anche il vento nel finale e chiude decima a 1?81 dalla ...

Advertising

SkySport : Marcialonga, la più amata e desiderata: domenica 30 gennaio la 49^ edizione Live su Sky #SkySport #Marcialonga - zazoomblog : LIVE – Sci alpino super-G femminile Garmisch 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #alpino #super-G #femminile… - Profilo3Marco : RT @SkySport: Marcialonga, la più amata e desiderata: domenica 30 gennaio la 49^ edizione Live su Sky #SkySport #Marcialonga - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch 2022 in DIRETTA: pettorali di partenza, Brignone e Curtoni per il primato - sportli26181512 : Marcialonga, la più amata e desiderata: domenica 30 gennaio la 49^ edizione Live su Sky: Due sci paralleli, 70 chil… -