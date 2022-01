LIVE/ Potenza-Avellino, le formazioni ufficiali (Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLe formazioni ufficiali di Potenza-Avellino: Potenza (4-1-4-1): Marcone; Coccia, Matino, Gigli, Dkidak; Cargnelutti; Guaita, Ricci, Sandri, Burzio; Romero. A disp.: Greco, Iacovino, Koblar, Bucolo, F. Costa, Salvemini, Zagaria, Piana, Sueva, Zenuni, Volpe, Zampano, Sepe. All.: Arleo. Avellino (3-4-1-2): Forte; Silvestri, Dossena, Scognamiglio; Ciancio, Matera, Aloi, Mignanelli; Kanoutè, Maniero; Murano. A disp.: Pane, Rizzo, Tito, Maestrelli, De Francesco, Plescia, Pizzella, Bove, Carriero, Micovscho. All.: Braglia. Arbitro: Tremolada della sezione di Monza. Assistenti: Dell’Olio e Centrone della sezione di Molfetta. Quarto Ufficiale: Angelucci della sezione di Foligno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLedi(4-1-4-1): Marcone; Coccia, Matino, Gigli, Dkidak; Cargnelutti; Guaita, Ricci, Sandri, Burzio; Romero. A disp.: Greco, Iacovino, Koblar, Bucolo, F. Costa, Salvemini, Zagaria, Piana, Sueva, Zenuni, Volpe, Zampano, Sepe. All.: Arleo.(3-4-1-2): Forte; Silvestri, Dossena, Scognamiglio; Ciancio, Matera, Aloi, Mignanelli; Kanoutè, Maniero; Murano. A disp.: Pane, Rizzo, Tito, Maestrelli, De Francesco, Plescia, Pizzella, Bove, Carriero, Micovscho. All.: Braglia. Arbitro: Tremolada della sezione di Monza. Assistenti: Dell’Olio e Centrone della sezione di Molfetta. Quarto Ufficiale: Angelucci della sezione di Foligno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

