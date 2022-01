LIVE Olimpia Milano-Fortitudo Bologna 0-0, Serie A basket in DIRETTA: si comincia! Squadre subito in bagarre (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTING FIVEOlimpia Milano:Fortitudo Bologna: 17.25 Iniziano le procedure di ingresso e presentazione delle formazioni. A breve i quintetti base. 17.20 Ettore Messina e Antimo Martino danno indicazioni ai loro uomini. 17.15 Squadre in campo per il riscaldamento. 17.10 Venti minuti alla palla a due. 17.05 Buon pomeriggio amici e amiche della palla a spicchi e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Fortitudo Bologna, match valido per la diciottesima giornata del campionato Serie A Unipolsai 2021-2022. Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTARTING FIVE: 17.25 Iniziano le procedure di ingresso e presentazione delle formazioni. A breve i quintetti base. 17.20 Ettore Messina e Antimo Martino danno indicazioni ai loro uomini. 17.15in campo per il riscaldamento. 17.10 Venti minuti alla palla a due. 17.05 Buon pomeriggio amici e amiche della palla a spicchi e benvenuti allatestuale di, match valido per la diciottesima giornata del campionatoA Unipolsai 2021-2022. Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla...

Advertising

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Fortitudo Bologna Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Olimpia #Milano-F… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 54-45 Eurolega basket 2022 in DIRETTA: i meneghini chiudono avanti anche il terzo quar… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 59-51 Eurolega basket 2022 in DIRETTA: le Scarpette Rosse gestiscono il vantaggio lo Z… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Zalgiris 59-51 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Zalgiris #5… -