LIVE – Nadal-Medvedev 2-6 | 6-7 | 6-4 | 6-4 | 5-5 finale Australian Open 2021 | RISULTATO in DIRETTA

Advertising

Eurosport_IT : Rafa Nadal la riapre: si va al 4° set! ?????? Segui la finale LIVE su discovery+ ed - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AustralianOpen Colpo di reni di #Medvedev! E' #break ai danni di #Nadal e #quintoset che torna in… - News24_it : LIVE Nadal-Medvedev 2-6 6-7 6-4 6-4 4-3, Finale Australian Open 2022 in DIRETTA: lo spagnolo avanti di un break nel… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AustralianOpen #Medvedev tiene il servizio e ora si giocherà il tutto per tutto con #Nadal in batt… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AustralianOpen Infinito #Nadal! Rafa resiste all'arrembaggio di #Medvedev e si porta sul 5-3 nel q… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Nadal

...ATP30 GENNAIO 1 Novak Djokovic (Serbia) 11015 (0) 2 Daniil Medvedev (Russia) 10125 (+1190) 3 Alexander Zverev (Germania) 7780 ( - 190) 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 7170 (+630) 5 Rafael(...09.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTAdella sfida tra Rafaele Daniil Medvedev, valida per la finale del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di ...The Spanish great, who can win a record 21st Grand Slam title in Sunday’s Australian Open final, constantly picks at the rear of his shorts, wipes sweat from his brow and pushes hair back behind his ...Winning line in sight?Man on a mission ????@RafaelNadal consolidates an early break against Medvedev to lead 4-2 in the fifth and deciding set.#AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/ZwBNJodKSv— #AusOpen ( ...