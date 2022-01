LIVE Nadal-Medvedev 2-6 6-7 6-4 4-3 | Finale Australian Open 2022 in DIRETTA | lo spagnolo è avanti di un break nel 4° set

Advertising

Eurosport_IT : Rafa Nadal la riapre: si va al 4° set! ?????? Segui la finale LIVE su discovery+ ed - peppe844 : RT @Eurosport_IT: Rafa Nadal la riapre: si va al 4° set! ?????? Segui la finale LIVE su discovery+ ed - News24_it : LIVE Nadal-Medvedev 2-6 6-7 6-4 2-1, Finale Australian Open 2022 in DIRETTA: lo spagnolo piazza il break nel 4° set… - andrea_falivene : RT @Eurosport_IT: Rafa Nadal la riapre: si va al 4° set! ?????? Segui la finale LIVE su discovery+ ed - SilviaPrato1 : RT @Eurosport_IT: Rafa Nadal la riapre: si va al 4° set! ?????? Segui la finale LIVE su discovery+ ed -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Nadal

...ATP30 GENNAIO 1 Novak Djokovic (Serbia) 11015 (0) 2 Daniil Medvedev (Russia) 10125 (+1190) 3 Alexander Zverev (Germania) 7780 ( - 190) 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 7170 (+630) 5 Rafael(...09.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTAdella sfida tra Rafaele Daniil Medvedev, valida per la finale del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di ...According to Egyptian sports journalist Reem Abulleil's Twitter account, Medvedev also wants the umpire to announce that whoever shouts between the first and second serve “is an idiot”.Follow live updates from the Australian Open men’s final as Rafael Nadal takes on Daniil Medvedev in a bid to make tennis history. If the Spaniard wins the match he will break the record for the most ...