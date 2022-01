LIVE Grand Prix d’Amerique 2022 in DIRETTA: sfida tra Etonnant e Davidson Du Pont? (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della gara – La presentazione della gara – I cavalli italiani in gara Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Prix d’Amerique 2022 di ippica in programma sulla pista del Vincennes Hippodrome di Parigi (Francia): oggi, domenica 30 gennaio, alle ore 16.20, si disputerà la gara di trotto per antonomasia che, come da tradizione, si corre nell’ultima domenica del mese di gennaio. Si tratta dell’edizione numero 101, dato che la prima manifestazione risale al 1920 ma nel 1940 e nel 1941 la gara fu cancellata per la Seconda Guerra Mondiale. Sui 2700 metri della pista nera più importante del pianeta, si assegna il titolo più prestigioso ed ambito della categoria. I migliori diciotto cavalli del Gruppo 1 ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della gara – La presentazione della gara – I cavalli italiani in gara Buongiorno e benvenuti allatestuale del Grandi ippica in programma sulla pista del Vincennes Hippodrome di Parigi (Francia): oggi, domenica 30 gennaio, alle ore 16.20, si disputerà la gara di trotto per antonomasia che, come da tradizione, si corre nell’ultima domenica del mese di gennaio. Si tratta dell’edizione numero 101, dato che la prima manifestazione risale al 1920 ma nel 1940 e nel 1941 la gara fu cancellata per la Seconda Guerra Mondiale. Sui 2700 metri della pista nera più importante del pianeta, si assegna il titolo più prestigioso ed ambito della categoria. I migliori diciotto cavalli del Gruppo 1 ...

