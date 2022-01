LIVE Egitto-Marocco, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Salah parte titolare da punta! (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Ecco le formazioni ufficiali: Egitto (4-3-3): Gabaski; Kamal, Abdelmoneim, Helgazy, Fatouh; Ashraf, Elneny, Al-Sulaya; Salah, Mohamed, Marmoush. Allenatore: Carlos Queiroz Marocco (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Aguerd, Saiss, Masina; Amrabat, Amallah; Barkok, Boufal, Munir; En-Nesyri. Allenatore: Vahid Halilhodži? 15.30 Benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Egitto-Marocco, match dei quarti di finale di Coppa d’Africa. LA DIRETTA LIVE DI SENEGAL-GUINEA EQUATORIALE DALLE 20.00 (Coppa d’Africa 2022) Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.35 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): Gabaski; Kamal, Abdelmoneim, Helgazy, Fatouh; Ashraf, Elneny, Al-Sulaya;, Mohamed, Marmoush. Allenatore: Carlos Queiroz(4-2-3-1): Bono; Hakimi, Aguerd, Saiss, Masina; Amrabat, Amallah; Barkok, Boufal, Munir; En-Nesyri. Allenatore: Vahid Halilhodži? 15.30 Benvenuti allatestuale di, match dei quarti di finale di. LADI SENEGAL-GUINEA EQUATORIALE DALLE 20.00 () Buonasera e benvenuti alla...

Advertising

zazoomblog : Dove vedere Egitto-Marocco streaming gratis LIVE OGGI e diretta tv Coppa dAfrica - #vedere #Egitto-Marocco… - Antico_Egitto : Covid, le notizie. Agenas: scende occupazione intensive a 16%, calo in 11 Regioni. LIVE - Sky Tg24 - blab_live : #AFCON2021 #CoppadAfrica, #EGYMAR #TeamEgypt #TeamMorocco #Hakimi sfida #Salah per un posto in semifinale! Probabi… - Antico_Egitto : LIVE Nadal-Medvedev 2-6 6-7 0-1, Finale Australian Open 2022 in DIRETTA: il russo comincia con qualche fatica il 3°… - Antico_Egitto : Mattarella rieletto presidente della Repubblica, giovedì il giuramento. Letta: “Bis soluzione migliore, ma politica… -