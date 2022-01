LIVE – Conegliano-Casalmaggiore 3-0 25-16 | 25-23 | 25-18 | Serie A1 Femminile 2021 2022 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 30 gennaio 2022) Latestuale di Prosecco Doc Imoco-VBC Trasporti Pesanti, sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato diA1. Le Pantere di Santarelli tornano in campo dopo la sosta forzata causa Covid e vogliono i tre punti contro Bechis e compagne per tornare in vetta alla classifica. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 30 gennaio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 17^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTOA1...