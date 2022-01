LIVE Atletica, Cinque Mulini 2022 in DIRETTA: trionfano la keniana Gateri e l’etiope Melak. Ritirata Nadia Battocletti (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 14.49: Un successo per il Kenya in campo femminile con Gateri e un successo per l’Etiopia tra gli uomini con Melak. Per l’Italia il quinto posto al femminile di Arnaudo. Peccato per il ritiro di Nadia Battocletti 14.47: Scatto decisivo a 200 metri dal traguardo per Melak che ha confermato il trionfo dello scorso anno, seconda piazza per Levy Kibet, terza piazza per Tadese Worku, quarto Takele, quinto Samuel, sesto Kinyanjui, settimo Chelimo, ottavo S. Kibet, nono Bukuru, decimo Kiplagat 14.46: Bene Luca Alfieri che chiude al 13mo posto, migliore degli italiani e degli europei, che sopravanza Ala Zoghlami, 14mo e Abdelwahed, 15mo 14.44: La vittoria va ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 14.49: Un successo per il Kenya in campo femminile cone un successo per l’Etiopia tra gli uomini con. Per l’Italia il quinto posto al femminile di Arnaudo. Peccato per il ritiro di14.47: Scatto decisivo a 200 metri dal traguardo perche ha confermato il trionfo dello scorso anno, seconda piazza per Levy Kibet, terza piazza per Tadese Worku, quarto Takele, quinto Samuel, sesto Kinyanjui, settimo Chelimo, ottavo S. Kibet, nono Bukuru, decimo Kiplagat 14.46: Bene Luca Alfieri che chiude al 13mo posto, migliore degli italiani e degli europei, che sopravanza Ala Zoghlami, 14mo e Abdelwahed, 15mo 14.44: La vittoria va ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Atletica Cinque Mulini 2022 in DIRETTA: Nadia Battocletti nel gruppetto di testa! - #Atletica #Cinque #Mulini… - zazoomblog : LIVE Atletica Cinque Mulini 2022 in DIRETTA: l’Italia punta su Nadia Battocletti Abdelwahed ed i gemelli Zoghlami -… - zazoomblog : LIVE Atletica Cinque Mulini 2022 in DIRETTA: l’Italia punta su Nadia Battocletti Abdelwahed ed i gemelli Zoghlami -… - pointofnews : #live #atletica, #cinque #mulini 2022 in #diretta: l’Italia punta su #nadia #battocletti, #abdelwahed ed i gemelli… -