LIVE Atletica, Cinque Mulini 2022 in DIRETTA: ritirata Nadia Battocletti. Trionfa la keniana Gateri (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.53: Peccato per i problemi di respirazione di Nadia Battocletti che non le hanno permesso di concludere la gara. Vince la keniana Gateri, seconda la keniana Yego, terza la slovena Lukan nella Cinque Mulini femminile 13.50: Quarto posto per Muli, quinta la prima delle azzurre, Arnaudo. Lonedo è settima e Selva ottava 13.49: La vittoria della keniana Theresiah Muthoni Gateri in 19’39”, secondo posto per la keniana Yego, terza piazza per la slovena Lukan 13.48: prova ad andarsene Gateri su Yego 13.47: Lukan stacca Muri e mette al sicuro il terzo posto, Arnaudo può puntare al quarto posto 13.46: Prendono il largo le due ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.53: Peccato per i problemi di respirazione diche non le hanno permesso di concludere la gara. Vince la, seconda laYego, terza la slovena Lukan nellafemminile 13.50: Quarto posto per Muli, quinta la prima delle azzurre, Arnaudo. Lonedo è settima e Selva ottava 13.49: La vittoria dellaTheresiah Muthoniin 19’39”, secondo posto per laYego, terza piazza per la slovena Lukan 13.48: prova ad andarsenesu Yego 13.47: Lukan stacca Muri e mette al sicuro il terzo posto, Arnaudo può puntare al quarto posto 13.46: Prendono il largo le due ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Atletica Cinque Mulini 2022 in DIRETTA: l’Italia punta su Nadia Battocletti Abdelwahed ed i gemelli Zoghlami -… - zazoomblog : LIVE Atletica Cinque Mulini 2022 in DIRETTA: l’Italia punta su Nadia Battocletti Abdelwahed ed i gemelli Zoghlami -… - pointofnews : #live #atletica, #cinque #mulini 2022 in #diretta: l’Italia punta su #nadia #battocletti, #abdelwahed ed i gemelli… -