LIVE Atletica, Cinque Mulini 2022 in DIRETTA: l'Italia punta su Nadia Battocletti (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.33: Gruppetto da circa 15 atlete davanti 13.32: Ora sono le kenyiane a prendere l'iniziativa 13.30: Subito Battocletti e Mukandanga davanti 13.30: Partita la gara 13.29: Il minuto di raccoglimento in memoria di Carlo Alberto Conte, il bimbo di 12 anni morto a Treviso durante una campestre 13.28: Presentate le protagoniste principali di questa gara sulla linea di partenza 13.26: Le star internazionali che prenderanno il via nella gara femminile sono la slovena Klara Lukan, rivale di Nadia Battocletti a livello giovanile, e la forte pattuglia africana guidata dalla keniana Lucy Mawia Muli, l'iridata under 20 dei 3000 metri, la keniana Teresiah Muthoni Gateri che sarà alla partenza con la connazionale Zenah Jemutai Yego, argento in ...

