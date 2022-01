L’Isola dei Famosi 2022, anticipazioni e concorrenti della nuova edizione (Di domenica 30 gennaio 2022) anticipazioni de L’Isola dei Famosi 2022 L’Isola dei Famosi 2022 partirà poco dopo la fine del Grande Fratello Vip. Nel mese di marzo, quindi, vedremo Ilary Blasi tornare al timone del programma. Grazie a TVBlog possiamo riportare le prime indiscrezioni e novità che ci dovrebbero attendere molto presto. Partiamo, per esempio, dagli opinionisti. Sarebbero stati L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 30 gennaio 2022)dedeideipartirà poco dopo la fine del Grande Fratello Vip. Nel mese di marzo, quindi, vedremo Ilary Blasi tornare al timone del programma. Grazie a TVBlog possiamo riportare le prime indiscrezioni e novità che ci dovrebbero attendere molto presto. Partiamo, per esempio, dagli opinionisti. Sarebbero stati L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

RaiDue : Acque da sogno, barriere coralline e fondali sabbiosi danno vita ad uno spettacolo straordinario ?? Siamo a Bali ??… - iam_alessiio : @SoleilSorgeFan Nataly acida come all’isola dei famosi, criticano tanto l’isola di Sole, intanto Sole si è classificata 5º?? - lemurinviaggio : L'isola di Spinalonga era usata come lebbrosario. Oggi è possibile esplorare i suoi ruderi e ricordare le storie d… - ChrisPeverieri : Leggo che un noto medico star del web sta impazzendo dietro Cuba. Lasciando perdere l’isola caraibica, a me quel bu… - vincycernic2 : MatiBrandi Carmen Di Pietro Cicciolina Guenda Tavassi SI PROSPETTA UNA GRANDIOSA EDIZIONE DEL MIO REALITY PREFERIT… -