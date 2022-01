L’ingegnere informatico italiano trovato morto nel suo appartamento di Amsterdam (Di domenica 30 gennaio 2022) Si era trasferito da anni ad Amsterdam per lavoro, Paolo Moroni, L’ingegnere informatico 42enne trovato morto ieri nell’appartamento che aveva comprato da poco sulla banchina del Voc, nella capitale olandese. I fatti risalirebbero al 27 gennaio, ma la notizia è stata comunicata dalla Farnesina soltanto venerdì ai parenti che non avevano più notizie di lui. Aveva fatto ritorno nei Paesi Bassi due giorni dopo l’Epifania, dopo aver trascorso le feste con la famiglia ad Allumiere, piccolo comune vicino Civitavecchia: non sono chiare le cause del decesso, ma dalle prime informazioni si ipotizza una morte violenta, lasciando intuire che possa essersi trattato di un omicidio. Il sindaco della cittadina da poco meno di 4mila abitanti, Antonio Pasquini, ha dichiarato: “Siamo distrutti, è stato ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Si era trasferito da anni adper lavoro, Paolo Moroni,42enneieri nell’che aveva comprato da poco sulla banchina del Voc, nella capitale olandese. I fatti risalirebbero al 27 gennaio, ma la notizia è stata comunicata dalla Farnesina soltanto venerdì ai parenti che non avevano più notizie di lui. Aveva fatto ritorno nei Paesi Bassi due giorni dopo l’Epifania, dopo aver trascorso le feste con la famiglia ad Allumiere, piccolo comune vicino Civitavecchia: non sono chiare le cause del decesso, ma dalle prime informazioni si ipotizza una morte violenta, lasciando intuire che possa essersi trattato di un omicidio. Il sindaco della cittadina da poco meno di 4mila abitanti, Antonio Pasquini, ha dichiarato: “Siamo distrutti, è stato ...

Advertising

neXtquotidiano : La polizia olandese parla di 'morte violenta' L’ingegnere informatico italiano trovato morto nel suo appartamento… - LaMerlettaia : RT @tterrato: @LaMerlettaia Anche io ci giro e anche io da non ingegnere informatico ma che ama indagare però più in generale sulla parte i… - tterrato : @LaMerlettaia Anche io ci giro e anche io da non ingegnere informatico ma che ama indagare però più in generale sul… - milanomagazine : Coworking: la rivoluzione del mondo del lavoro | La nascita del Coworking risale al 2005, anno in cui l'ingegnere… - pantoclastia : femcel ingegnere informatico che ascolta i radiohead e odia l’umanità io semplicemente -