Letta: "Per me Belloni era compatibile con il Quirinale". Ma gli ex renziani del Pd non la pensano così: "Ora legge per incompatibilità" (Di domenica 30 gennaio 2022) Su Elisabetta Belloni c'era un accordo già chiuso? Il segretario della Lega Matteo Salvini, quando è piombato davanti alle tv per annunciare che si stava lavorando a un'intesa su una presidente della Repubblica, aveva già davvero mezzo accordo in tasca? A sentire lui, sì. A sentire il Partito democratico, però, no, e a dimostrarlo ci sarebbero le parole molto più vaghe usate dal segretario Enrico Letta all'uscita dallo stesso incontro (a cui aveva partecipato anche Giuseppe Conte), venerdì sera. Anche il terzo partecipante, cioè il leader del M5s, oggi ribadisce – parlando con alcuni sostenitori per strada, vicino casa – che "eravamo ad un passo, avevamo chiuso l'accordo". Su chi era chiuso l'accordo non lo dice, ma il nome sembra sempre lo stesso: la direttrice del Dipartimento che sovrintende i servizi segreti. Ma ora che quella candidatura è sfumata ...

