L'eterno ritorno della Dc. Per fortuna. Il punto di Caligiuri (Di domenica 30 gennaio 2022) La vicenda dell'elezione del Presidente della Repubblica ha confermato l'ovvio. Prima di tutto non si va al voto e quindi tutti i parlamentari possono ritornare tranquilli al proprio domicilio. Si conferma che, come accade dal 1946, il capo dello Stato viene individuato tra due categorie: i presidenti dei rami del Parlamento e i presidenti o vice presidenti del Consiglio. Il presidente, poi, come succede ininterrottamente dal 1999, è stato scelto tra un non eletto al Parlamento. Il capo dello Stato continua a essere un esponente della vituperata Prima Repubblica, in particolare è stato confermato un democristiano, proveniente da una famiglia che ha dato al Paese un ministro e un presidente di regione ucciso dalla mafia, primo delitto eccellente nella storia della Repubblica. Per la seconda volta consecutiva un presidente uscente è ...

