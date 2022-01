Lega: Zaia, 'insinuazioni del 'Riformista' su Salvini inaccettabili' (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen (Adnkronos) - "Per chi fa politica sulla carta stampata -purtroppo- gli attacchi e gli insulti verso gli avversari sono all'ordine del giorno. Ho letto le frasi riportate all'articolo del Riformista del 29 gennaio nel quale si legge di 'commenti pesanti sulle frequenti necessità di Salvini di assentarsi un attimo, giusto un attimo, per poi tornare rinfrancato e pimpante'". Lo dice Luca Zaia, governatore del Veneto. "Sono parole inaccettabili, perché diffondono insinuazioni che lasciano volutamente libere interpretazioni anche estreme sulla condotta di una persona, fino al punto che si potrebbe pensare che ci si assenti per drogarsi -prosegue-. Questo modo di informare e scrivere ai cittadini è da condannare fermamente, senza se e senza ma". Esprimo vicinanza a Matteo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen (Adnkronos) - "Per chi fa politica sulla carta stampata -purtroppo- gli attacchi e gli insulti verso gli avversari sono all'ordine del giorno. Ho letto le frasi riportate all'articolo deldel 29 gennaio nel quale si legge di 'commenti pesanti sulle frequenti necessità didi assentarsi un attimo, giusto un attimo, per poi tornare rinfrancato e pimpante'". Lo dice Luca, governatore del Veneto. "Sono parole, perché diffondonoche lasciano volutamente libere interpretazioni anche estreme sulla condotta di una persona, fino al punto che si potrebbe pensare che ci si assenti per drogarsi -prosegue-. Questo modo di informare e scrivere ai cittadini è da condannare fermamente, senza se e senza ma". Esprimo vicinanza a Matteo ...

Advertising

TV7Benevento : Lega: Zaia, 'insinuazioni del 'Riformista' su Salvini inaccettabili'... - Gvandercoelen : @MeNeFrego___ @ANTONIE95711274 Io ho sempre amato la Lega, sono tesserata, ho sempre votato per Zaia...questa Lega… - Osserva_Media : RT @UnioneCivicaVi: @il_latinista Le idee politiche camminano sulle gambe degli uomini Se al posto di 'statisti' la Lega si ritrova per ca… - Alberto_zz0 : @borghi_claudio Confidiamo in lei. Convincere Salvini a smettere di tenere un basso profilo . Se si deve mangiare m… - UnioneCivicaVi : @il_latinista Le idee politiche camminano sulle gambe degli uomini Se al posto di 'statisti' la Lega si ritrova pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Zaia La voce della Politica Tauro (FdI): ''su Mattarella rispetto ma non condivisione ... La Lega, con la scelta Mattarella ha di fatto incomprensibilmente e radicalmente cambiato idee in ... ma che lo stesso orami è nelle saldi mani del ministro Giorgetti, e del governatore del Veneto Zaia,...

Lega, resa dei conti al consiglio federale E' quanto si apprende da fonti della Lega. Da verificare le dinamiche interne, con l'area che fa capo al ministro Giancarlo Giorgetti e ai presidenti di Regione, Massimo Fedriga e Luca Zaia , ...

Lega: Zaia, 'insinuazioni del 'Riformista' su Salvini inaccettabili' La Sicilia Il direttore del Riformista risponde a Salvini: "Mai detto che si droga" Matteo Salvini si scaglia contro il quotidiano il Riformista, accusato dal leader della Lega di aver insinuato in un articolo del 29 gennaio che lui faccia uso di droghe. Nel pezz ...

Lega: Zaia, ‘insinuazioni del ‘Riformista’ su Salvini inaccettabili’ Roma, 30 gen (Adnkronos) – “Per chi fa politica sulla carta stampata -purtroppo- gli attacchi e gli insulti verso gli avversari sono all’ordine del giorno. Ho letto le frasi riportate all’articolo del ...

... La, con la scelta Mattarella ha di fatto incomprensibilmente e radicalmente cambiato idee in ... ma che lo stesso orami è nelle saldi mani del ministro Giorgetti, e del governatore del Veneto,...E' quanto si apprende da fonti della. Da verificare le dinamiche interne, con l'area che fa capo al ministro Giancarlo Giorgetti e ai presidenti di Regione, Massimo Fedriga e Luca, ...Matteo Salvini si scaglia contro il quotidiano il Riformista, accusato dal leader della Lega di aver insinuato in un articolo del 29 gennaio che lui faccia uso di droghe. Nel pezz ...Roma, 30 gen (Adnkronos) – “Per chi fa politica sulla carta stampata -purtroppo- gli attacchi e gli insulti verso gli avversari sono all’ordine del giorno. Ho letto le frasi riportate all’articolo del ...