Lecce, primo allenamento di Plizzari con il club giallorosso (FOTO) (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Milan ha deciso di girare Alessandro Plizzari in prestito al Lecce. Il portiere ha svolto il suo primo allenamento con i salentini. Le FOTO Leggi su pianetamilan (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Milan ha deciso di girare Alessandroin prestito al. Il portiere ha svolto il suocon i salentini. Le

Advertising

sportli26181512 : Lecce, primo allenamento di Plizzari con i salentini: Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità, il Milan ha… - TUTTOB1 : Lecce: primo allenamento per Ragusa e Plizzari - il_leccese : Primo allenamento in giallorosso per Plizzari e Ragusa #lecce #comlec - SalentoSport : #LECCE – Primo #allenamento in gruppo per gli ultimi arrivati. Primavera, arriva un attaccante olandese… - CalcioWebPuglia : Lecce, primo allenamento in giallorosso per Plizzari e Ragusa -