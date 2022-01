(Di domenica 30 gennaio 2022) La scelta di votare in maniera compatta il nome di Sergio Mattarella rappresenta senz'altro una soluzione che garantisce la maggiore stabilità del Paese. Ma allo stesso tempo, fotografa in maniera ...

Advertising

cchiaruttini : @cgregorio52 @Giuid86 @PoliticaPerJedi Tutti ds, sn, centro erano preoccupati per la poltrona. Stavolta la preoccup… - infoitinterno : Leader perdenti. La bandiera bianca dei partiti - barbarajerkov : Leader perdenti. La bandiera bianca dei partiti - massimartinelli : Leader perdenti. La bandiera bianca dei partiti - partenopeo1973 : @fdragoni mattarella nemmeno ne esce bene,come un po' tutti i leader politici,fatta eccezione a mio modo di vedere… -

Ultime Notizie dalla rete : Leader perdenti

Il Messaggero

Ci sono comunquee vincenti: "Salvini è stato un king maker mediocre, ha provato la ... Conte è stato ondivago, la Meloni deludente, non ha avuto la forza del veroche vuole governare il ...Le conseguenze sono state nefaste: idei partiti, non avendo una precisa strategia, hanno letteralmente bruciato i profili di alte figure istituzionali, di professionisti, di alti funzionari ...Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica. All'ottavo scrutinio e dopo una settimana intensa. Come ne escono i leader politici?La scelta di votare in maniera compatta il nome di Sergio Mattarella rappresenta senz’altro una soluzione che garantisce la maggiore stabilità del Paese. Ma allo stesso tempo, ...