Le prime parole di Sergio Mattarella dopo la ri-elezione a Presidente della Repubblica | VIDEO

(Di domenica 30 gennaio 2022) Aveva fatto “altre considerazioni”, covava “prospettive personali differenti”, eppureha accettato nell’interesse dell’Italia il secondo mandato daconferitogli dal Parlamento riunito in seduta comune e completato dai delegati regionali. Nel corsocerimonia che ha visto ilCamera Roberto Fico comunicargli l’esito dell’ottavo scrutinio, quello decisivo che lo ha visto raggiungere quota 759 voti,ha rilasciato ledichiarazioni ufficiali da neo-: “Ringrazio i presidentiCamera e del Senato, desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle regioni per la fiducia espressa nei miei ...

Intorno alle 21:30 arrivano ledel "nuovo" Capo dello Stato Sergio Mattarella , che ha accolto il presidente della Camera, Roberto Fico , e la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati , al Quirinale. "Le ...... per di più in assenza di un piano nazionale predisposto da un governo che, solo afino a ... transizione green improvvisata, caro energia e materie. Intanto, si fa sempre più concreta la ...Dopo la comunicazione ufficiale dell'esito dell'ottavo scrutinio, Sergio Mattarella ha pronunciato il suo primo breve discorso ...Sergio Mattarella Presidente della Repubblica per la seconda volta. Le prime parole. ROMA – Sergio Mattarella Presidente della Repubblica per la seconda volta. Le prime parole. LEGGI ANCHE – La Sicili ...