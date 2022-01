Le foto shock della fidanzata di Greenwood: 'Ecco quello che mi ha fatto' (Di domenica 30 gennaio 2022) "A tutti quelli che vogliono sapere cosa mi fa davvero Mason Greenwood". Con una serie di foto pubblicate questa mattina, domenica 30 gennaio, nelle stories del proprio profilo Instagram, che la ... Leggi su gazzetta (Di domenica 30 gennaio 2022) "A tutti quelli che vogliono sapere cosa mi fa davvero Mason". Con una serie dipubblicate questa mattina, domenica 30 gennaio, nelle stories del proprio profilo Instagram, che la ...

Ultime Notizie dalla rete : foto shock Le foto shock della fidanzata di Greenwood: 'Ecco quello che mi ha fatto' Oltre a foto e video, la donna ha messo online anche una registrazione audio di un presunto litigio tra i due, compreso di minacce, ma tutto quanto è stato cancellato poco dopo. Le prime reazioni ? ...

