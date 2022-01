Le discoteche vogliono riaprire a San Valentino: l'appello al governo. 'Sarebbe un bel segnale' (Di domenica 30 gennaio 2022) Le discoteche vogliono riaprire, possibilmente per San Valentino . L'appello viene dal presidente del Silb dell'Emilia Romagna, il sindacato dei locali da ballo, Gianni Indino , che alla vigilia della ... Leggi su leggo (Di domenica 30 gennaio 2022) Le, possibilmente per San. L'viene dal presidente del Silb dell'Emilia Romagna, il sindacato dei locali da ballo, Gianni Indino , che alla vigilia della ...

Advertising

AleMora_Voice : Tra quattro giorni si dovrebbero riaprire le discoteche. Al governo non sanno che ci vogliono settimane per organiz… - wiseman31663184 : @AlessandroCere7 Il 16 febbraio riaprono le discoteche, non vogliono che siano troppo affollate ?? -