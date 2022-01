Le accuse di violenza al calciatore del Manchester United Greenwood da parte dell’ex fidanzata

(Di domenica 30 gennaio 2022) Harriet Robson, exdeldelMason, ha mostrato sui social quelle che secondo quanto da lei denunciato sono i segni delle violenze che l’uomo avrebbe commesso nei suoi confronti. La polizia dista già indagando, e la squadra ha preso posizione con un comunicato: “Siamo a conoscenza di immagini eche circolano sui social media. Non faremo ulteriori commenti fino a quando i fatti non saranno stati accertati. Ilnon perdona ladi alcun tipo”. Le immagini sono particolarmente sconvolgenti: la donna mostra diversi lividi su una coscia e su un braccio, oltre a un rivolo di sangue che ledalle labbra e arriva fino al petto. “A tutti ...

Errorigiudiziar : «Ho provato a difendermi, a spiegare, ma nessuno mi ha creduto. E così io, innocente, mi sono ritrovato rinchiuso i… - AlexDavani : Mason #Greenwood è stato accusato dalla fidanzata #HarrietRobson di stupro e violenza con tanto di immagini ed audi… - neXtquotidiano : La polizia di #Manchester indaga Le accuse di violenza al calciatore del Manchester United #Greenwood da parte del… - ahnoesh : ruolo per cui ha pure vinto un oscar tra l'altro, ma ricordiamo anche tutta la storia di accuse di violenza che ha,… - be_myepiphany : @dearlavren Ah.... Che poi le accuse di violenza risalgono a tantissimi anni fa, Rihanna stessa ha denunciato viol… -

Ultime Notizie dalla rete : accuse violenza

Gravissimearrivano sui social per Mason Greenwood , attaccante del Manchester United . In queste ore la ... poi, probabilmente, terminata con della. window.eventDFPready?googletag.cmd.LeAll'imputato si contestava di avere - con ripetute vessazioni e confisica e psicologica - maltrattato la convivente , in una occasione brandendo un coltello da cucina e ...I carabinieri hanno eseguito l'ordinanza emessa dal tribunale di Catania, nei confronti di un 40enne. L'uomo, da anni separato dalla coniuge, era solito dormire con la giovane. Nel letto sarebbero acc ...CATANIA – Atti sessuali nei confronti della figlia di 15 anni, in alcuni casi in presenza della sorella più piccola di 7: con questa accusa la Procura di Catania, nell’ambito di indagini a carico di u ...