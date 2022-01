Lazetic Milan, parla lo zio: «Ibra? E’ il suo idolo. Non voglio fare paragoni» (Di domenica 30 gennaio 2022) Nikola Lazetic, zio del nuovo acquisto del Milan Marko, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport Nikola Lazetic, zio di Marko neoacquisto del Milan, ha parlato ai microfoni di Tuttosport. Le sue parole: SUL TRASFERIMENTO – «Per lui parlerà il campo. Posso solo dire che si è meritato tutto. È un ragazzo nato per grandi cose e già oggi ne ha dimostrate di straordinarie. L’essere stato preso da una società come quella rossonera, tra le più grandi e forti del mondo, significa già qualcosa. Colgo l’occasione per ringraziare la dirigenza del Milan per una forza e professionalità incredibili. La mia famiglia sapeva già che il club fosse uno dei più rinomati a livello globale, ma le assicuro che sono dei campioni anche fuori dal campo.» PARAGONE CON ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Nikola, zio del nuovo acquisto delMarko, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport Nikola, zio di Marko neoacquisto del, hato ai microfoni di Tuttosport. Le sue parole: SUL TRASFERIMENTO – «Per lui parlerà il campo. Posso solo dire che si è meritato tutto. È un ragazzo nato per grandi cose e già oggi ne ha dimostrate di straordinarie. L’essere stato preso da una società come quella rossonera, tra le più grandi e forti del mondo, significa già qualcosa. Colgo l’occasione per ringraziare la dirigenza delper una forza e professionalità incredibili. La mia famiglia sapeva già che il club fosse uno dei più rinomati a livello globale, ma le assicuro che sono dei campioni anche fuori dal campo.» PARAGONE CON ...

Advertising

AntoVitiello : ???? Visite mediche con il #Milan ??? per l'attaccante serbo Marko #Lazetic (18) @MilanNewsit - Gazzetta_it : Milan, vince il modello Gazidis: niente super colpi e conti a posto - AntoVitiello : AC #Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marko #Lazetic dall… - eureka_max : @Rikymilanista92 @SkySport Maddai... Al massimo arriva settima. Sta senz penzier... Questo è tutto in funzione del… - LuisGaaalvan : @carlolaudisa @acmilan @SpursOfficial @Gazzetta_it Carlo, Alli è extracomunitario e il Milan non ha più slot (preso… -