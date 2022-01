L’attaccante del Manchester United massacra di botta la fidanzata, lei pubblica le foto: guardate cosa mi fa” (Di domenica 30 gennaio 2022) Mason Greenwood, attaccante del Manchester United picchia la fidanzata, lei pubblica le foto su Instagram. Sono gravissime le accuse nei confronti di Mason Greenwood, attaccante del Manchester United. La sua fidanzata, Harriet Robson, ha pubblicato delle storie sul proprio profilo Instagram nelle quali si mostra col volto insanguinato e segni visibili di lividi sul corpo e sulle cosce. Con una didascalia: «A tutti coloro che vogliono sapere cosa mi faccia effettivamente Mason Greenwood». Non solo. Perché la ragazza ha anche pubblicato un audio registrato nel corso di quella che sembra un’accesa discussione tra i due. Le immagini di Harriet Robson , scrive il Corriere della Sera, sono subito diventate ... Leggi su napolipiu (Di domenica 30 gennaio 2022) Mason Greenwood, attaccante delpicchia la, leilesu Instagram. Sono gravissime le accuse nei confronti di Mason Greenwood, attaccante del. La sua, Harriet Robson, hato delle storie sul proprio profilo Instagram nelle quali si mostra col volto insanguinato e segni visibili di lividi sul corpo e sulle cosce. Con una didascalia: «A tutti coloro che vogliono saperemi faccia effettivamente Mason Greenwood». Non solo. Perché la ragazza ha ancheto un audio registrato nel corso di quella che sembra un’accesa discussione tra i due. Le immagini di Harriet Robson , scrive il Corriere della Sera, sono subito diventate ...

Advertising

MCriscitiello : ESCLUSIVA - Sassuolo show. Continua il Made in Italy. Dopo l’attaccante Moro, Carnevali sta per chiudere anche per… - diegofornero : @TommasoTurci Staremo a vedere Tommi, con un attaccante del genere non vedo la Juve così lontana dall’Inter. In più… - napolipiucom : L’attaccante del Manchester United massacra di botte la fidanzata, lei pubblica le foto: 'Guardate cosa mi fa'… - laballara : RT @MCriscitiello: ESCLUSIVA - Sassuolo show. Continua il Made in Italy. Dopo l’attaccante Moro, Carnevali sta per chiudere anche per Lucca… - leonzan75 : RT @MCriscitiello: ESCLUSIVA - Sassuolo show. Continua il Made in Italy. Dopo l’attaccante Moro, Carnevali sta per chiudere anche per Lucca… -

Ultime Notizie dalla rete : L’attaccante del Nsame al Venezia, fatta per l'attaccante dello Young Boys: le news di calciomercato Sky Sport