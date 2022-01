L’amica geniale | Margherita Mazzucco e Gaia Girace confessano | “Non siamo amiche perchè…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 30 gennaio 2022) Prenderà ufficialmente il via domenica 6 febbraio la terza stagione de, la serie tv incentrata sulle vicende delle due protagoniste Lila e Elena, interpretate dalle attrici. Proprio, come ha riportato il sito Fanpage.it, hanno rilasciato una video intervista a Leggo in cui, tra le varie cose, hanno rivelato il motivo per cui nella vita reale non sono: Non, non ci frequentiamo fuori dal set così pospreservare i nostri personaggi. Tra noi continua a esserci un’intesa nella recitazione perché abbiamo deciso di non stabilire un rapporto di amicizia al di fuori del set. Per salvaguardare i ...