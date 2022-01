L’alpinista Corrado Pesce morto travolto da una valanga in Patagonia | il suo corpo fotografato dai droni a 3mila metri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 gennaio 2022), alpinista italiano, èsul Cerro Torre, nellaArgentina, dove era bloccato da venerdì mattina perché ferito da una. Il suoè statoda un drone 50sotto la piattaforma dove aveva passato la notte col compagno argentino Tomas Roy Aguilò, che si è salvato., 40 anni, è stato bloccato per quasi 40 ore a quota 3.128. Lui e Aguilò, che al momento si trova in ospedale, avevano conquistato la vetta del Cerro Torre quando si è verificato un incidente lungo la parete Est, in una zona pericolosissima e soggetta a continue valanghe. I due sono stati infatti travolti nel corso della notte da una scarica di neve e di pietre. Aguiló è riuscito a calarsi ...