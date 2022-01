L’abbiamo visto ballare ad Amici vent’anni fa, poi la drastica svolta: non immaginereste mai che piega ha preso la sua carriera (Di domenica 30 gennaio 2022) Nonostante siano passati ben vent’anni dalla sua partecipazione ad Amici, di lui non ci siamo affatto dimenticati: indovinate cosa fa oggi! Sembra ieri, ma di tempo ne è passato da quando ci appassionammo tutti al percorso dei ragazzi di quella prima edizione di Amici o, per meglio dire, Saranno Famosi. Era la stagione televisiva 2001/2002 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 30 gennaio 2022) Nonostante siano passati bendalla sua partecipazione ad, di lui non ci siamo affatto dimenticati: indovinate cosa fa oggi! Sembra ieri, ma di tempo ne è passato da quando ci appassionammo tutti al percorso dei ragazzi di quella prima edizione dio, per meglio dire, Saranno Famosi. Era la stagione televisiva 2001/2002 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

giaco_iaco : ???? A novembre io e @dimitri_conti siamo stati nella Belgrado di #Vlahovic. Abbiamo parlato con chi l’ha visto cre… - LucianoRomeo9 : MATTARELLA BIS Abbiamo sempre voluto l’impeachment per Mattarella e l’elezione di una donna, per questo Sergio Matt… - pippoMR : ??Elezioni presidente della Repubblica, Giorgia Meloni delusa da Matteo Salvini e dal Mattarella bis. «Il centrodest… - lucia25968868 : RT @vecchiotrombone: Ho visto stamane l’intervento di @matteorenzi alla maratona Mentana di ieri sera. È l’unico politico di spessore che a… - Lautaresque : @dalbertocarlos_ Vero ma lui è bravo anche a cambiare stile di gioco a partita in corso senza lasciare punti di rif… -

Ultime Notizie dalla rete : L’abbiamo visto La Nato: 'Non invieremo truppe in Ucraina in caso di invasione russa' - Mondo ANSA Nuova Europa