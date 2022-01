La storica vittoria di Rafael Nadal che rimonta Medvedev e vince gli Australian Open | VIDEO

(Di domenica 30 gennaio 2022) Unstorico quello che oggi pomeriggio – ore 19:30 a Melbourne Park – ha trionfato agli, guadagnando il titolo di campione per la seconda volta in carriera. Unaconquistata con unaincredibile su Daniil, in vantaggio di due set, e consolidata da un record unico in termini di Slam vinti: il tennista spagnolo, infatti – ora a quota 21 – ha superato sia Djokovic che Federer fermi a quota 2o. LadichegliPer Daniil, insomma, non c’è stato nulla da ...

Anche quando a un passo dalla, dopo una rimonta furiosa, ritrova le forze per riprendersi ... Nadal: impresacontro Medvedev e 21° Slam in carriera Nadal riesce a rendere accettabile ...per Rafa Nadal agli Australian Open. Dopo una rimonta pazzesca, il tennista maiorchino è riuscito a battere Medvedev, dopo oltre 5 ore di gioco e a prendersi il suo 21° Slam, ...Rafa Nadal ha vinto il torneo di singolare maschile agli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. In finale il 35enne campione spagnolo, ...Una vittoria leggendaria. Rafael Nadal sconfigge in rimonta Daniil Medvedev per 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 al termine di un match pazzesco e trionfa per la seconda volta agli Australian Open. Grazie a que ...