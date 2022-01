La sposa, Una tata magica o Deadpool 2? La tv del 30 gennaio (Di domenica 30 gennaio 2022) Per la prima serata in v, domenica 30 gennaio su RaiUno alle 21.30 andrà in onda la fiction “La sposa”, con Serena Rossi. Il cadavere ritrovato è quello di Giorgia, la prima moglie di Italo. L’autopsia lo scagiona dall’accusa di omicidio, ma distrugge anche ogni sua speranza di vederla tornare. L’uomo, per il dolore, tenta un gesto estremo, ma Maria riesce a dissuaderlo. Durante il funerale, Italo viene a sapere che Vittorio aveva raggirato la famiglia della defunta moglie e, in un impeto d’ira contro lo zio, lo picchia e abbandona il casale. Con Vittorio costretto a letto e Italo sparito nel nulla, Maria deve gestire tutto, ma dimostra di essere molto capace e riesce addirittura a migliorare le condizioni dei braccianti. Quando Italo torna a casa, tra lui e Maria sembra iniziare a nascere un sentimento profondo… Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con ... Leggi su bergamonews (Di domenica 30 gennaio 2022) Per la prima serata in v, domenica 30su RaiUno alle 21.30 andrà in onda la fiction “La”, con Serena Rossi. Il cadavere ritrovato è quello di Giorgia, la prima moglie di Italo. L’autopsia lo scagiona dall’accusa di omicidio, ma distrugge anche ogni sua speranza di vederla tornare. L’uomo, per il dolore, tenta un gesto estremo, ma Maria riesce a dissuaderlo. Durante il funerale, Italo viene a sapere che Vittorio aveva raggirato la famiglia della defunta moglie e, in un impeto d’ira contro lo zio, lo picchia e abbandona il casale. Con Vittorio costretto a letto e Italo sparito nel nulla, Maria deve gestire tutto, ma dimostra di essere molto capace e riesce addirittura a migliorare le condizioni dei braccianti. Quando Italo torna a casa, tra lui e Maria sembra iniziare a nascere un sentimento profondo… Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con ...

Advertising

barbaradella : RT @tvstellare: “Ma quando una figlia si sposa a chi cazzo li deve chiedere i soldi se non al padre o alla madre?” MARIAAAAA #cepostaperte… - Dorian221190 : RT @tvstellare: “Ma quando una figlia si sposa a chi cazzo li deve chiedere i soldi se non al padre o alla madre?” MARIAAAAA #cepostaperte… - deddymyall : RT @tvstellare: “Ma quando una figlia si sposa a chi cazzo li deve chiedere i soldi se non al padre o alla madre?” MARIAAAAA #cepostaperte… - Sabry_cuorenero : RT @tvstellare: “Ma quando una figlia si sposa a chi cazzo li deve chiedere i soldi se non al padre o alla madre?” MARIAAAAA #cepostaperte… - ArmandaGelsomin : RT @Virgo_699: 'Quando una figlia si sposa a chi cazzo vuoi che li chieda i soldi' #CePostaPerTe -