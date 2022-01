La Sposa trama e anticipazioni episodi 30 gennaio 2022

Leggi su cubemagazine

(Di domenica 30 gennaio 2022) Latorna stasera in tv domenica 30in onda su Rai 1 in prima serata. Si tratta della nuova fiction con protagonista Serena Rossi. Di seguitodella puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Lao 3. Vittorio muore. Pentito per aver raggirato la famiglia della prima moglie di Italo, prima di morire aveva restituito al fratello della donna i terreni che gli aveva sottratto e ne aveva comprati altri, apparentemente incolti e paludosi. Queste ultime spese e la chiusura della filanda preoccupano Italo, ma Maria è ottimista. Intanto, Antonio si è trasferito al Nord con Giuseppe e, quando scopre dei loro problemi economici, si offre di aiutarli comprando i nuovi terreni e proponendo a ...