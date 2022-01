La Sposa, Italo muore per salvare Paolino. La seconda stagione si farà? (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ‘La Sposa’ è giunta al finale di stagione. Pochi minuti fa, infatti, su Rai1 è terminata la terza e ultima puntata della miniserie con Serena Rossi e Giorgio Marchesi. Non sono mancati i colpi di scena. Maria ha dovuto affrontare uno dei dolori più grandi della sua vita, che ha lasciato senza fiato gli spettatori. La donna, infatti, dopo aver scoperto di essere in dolce attesa del suo primo figlio da Italo, gli ha dovuto dire addio per sempre. Una notte, il piccolo Paolino dopo aver visto una sagoma nera che si aggira nel casolare dove vive con la sua famiglia, decide di “raggiungerla”, così all’improvviso Italo, per salvarlo dall’incendio, si getta tra le fiamme e muore. Maria, quindi, si è ritrovata sola e con quel bambino che porta in grembo, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ‘La’ è giunta al finale di. Pochi minuti fa, infatti, su Rai1 è terminata la terza e ultima puntata della miniserie con Serena Rossi e Giorgio Marchesi. Non sono mancati i colpi di scena. Maria ha dovuto affrontare uno dei dolori più grandi della sua vita, che ha lasciato senza fiato gli spettatori. La donna, infatti, dopo aver scoperto di essere in dolce attesa del suo primo figlio da, gli ha dovuto dire addio per sempre. Una notte, il piccolodopo aver visto una sagoma nera che si aggira nel casolare dove vive con la sua famiglia, decide di “raggiungerla”, così all’improvviso, per salvarlo dall’incendio, si getta tra le fiamme e. Maria, quindi, si è ritrovata sola e con quel bambino che porta in grembo, ...

