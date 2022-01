La Sposa fiction, stasera ultima puntata: quando inizia? Orario, trama, canale, quante puntate, anticipazioni (Di domenica 30 gennaio 2022) L’ultima puntata della fiction La Sposa andrà in onda stasera in prima serata su Rai 1: scopriamo quando inizia, l’Orario, su che canale va in onda e tutte le anticipazioni in merito. Leggi anche: La Sposa fiction, replica: quando e dove vedere la puntata? Orario, canale, Rai Premium, streaming La Sposa fiction, stasera: a che ora inizia?... Leggi su donnapop (Di domenica 30 gennaio 2022) L’dellaLaandrà in ondain prima serata su Rai 1: scopriamo, l’, su cheva in onda e tutte lein merito. Leggi anche: La, replica:e dove vedere la, Rai Premium, streaming La: a che ora?...

Advertising

redazionetvsoap : Pronti per l'ultima puntata? Preparate i fazzoletti! #lasposa #fiction #fictionrai #raifiction #rai1 #staseraintv… - tvblogit : La Sposa: trama ultima puntata, cast e location della fiction con Serena Rossi - infoitcultura : La fiction 'La sposa' verso il gran finale - KiaraFarigu : Debutto col botto per ‘La sposa’, la nuova fiction di Rai 1 con Serena Rossi - paolaabenavoli : #tvtalk il problema de 'La sposa' -non mi riferisco ai contenuti - è nella realizzazione, nell'aspetto artistico. I… -