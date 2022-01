(Di domenica 30 gennaio 2022) Ultimo e imperdibile appuntamento su Rai 1 con La, la fiction di successo che ha debuttato poche settimane fa e che ha appassionato milioni di telespettatori. E’ la storia di Maria, interpretata magistralmente da Serena Rossi, che per ‘procura’ negli anni ’60 decide dire un contadino del nord e di trasferirsi dalla sua bella e calda Calabria al Nord. Qui incontrerà il marito, Italo, e tra i due, dopo non pochi problemi, nascerà una bella storia d’amore. La30Italo, nell’e imperdibilede La, morirà e Maria si troverà costretta a fare tutto da sola. L’uomo, infatti, per ...

Advertising

CorriereCitta : La Sposa, anticipazioni ultima puntata 30 gennaio 2022: trama episodi, cast e repliche #lasposa #30gennaio - infoitcultura : La Sposa: anticipazioni domenica 30 Gennaio 2022 - infoitcultura : La Sposa, anticipazioni dell’ultima puntata del 30 gennaio: Maria diventa mamma - infoitcultura : La Sposa anticipazioni, finale drammatico: protagonista muore in un terribile incidente - infoitcultura : La Sposa, le anticipazioni dell’ultima puntata -

Ultime Notizie dalla rete : Sposa anticipazioni

La/ Diretta,23 gennaio: Maria incinta! Scoppia l'amore con Italo Stavolta Serena Rossi non veste più i panni della giovane e spensierata assistente sociale napoletana di Mina ......puntata della Serie TV italiana " La", la quale è stata seguita da oltre 6 milioni di spettatori nei primi episodi, con dati Auditel medi vicini al 29% di share. In base alle...Va in onda stasera in tv domenica 30 gennaio 2022 su Rai 1 la terza ed ultima puntata de La Sposa con Serena Rossi e Giorgio Marchesi ...Ultimo e imperdibile appuntamento su Rai 1 con La Sposa, la fiction di successo che ha debuttato poche settimane fa e che ha appassionato milioni di telespettatori. E’ la storia di Maria, interpretata ...