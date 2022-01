La Sposa 2 si farà? Cosa potrebbe succedere dopo il triste finale

Leggi su vesuvius

(Di domenica 30 gennaio 2022) La2 Questa sera su Rai Uno è andata in onda l’ultima puntata della fiction con Serena Rossi e in molti si chiedono già se ci sarà una seconda stagione: le ultime Questa sera è andata in onda l’ultima puntata della fiction Lache vede come protagonista la bravissima Serena Rossi e lo straordinario Giorgio Marchesi. La2 (Fonte: Instagram)La fiction era formata da ben tre prime serate su Rai Uno, per la regia di Giacomo Campiotti, mentre le sceneggiature sono di Valia Santella, Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca. Gli attori che hanno fatto parte del cast della prima stagione sono: Serena Rossi che ha interpretato Maria, la protagonista; Giorgio Marchesi che ha vestito i panni di Italo; Maurizio Donadoni nel ruolo di Vittorio Bassi; Antonio Nicolai che ha interpretato il ruolo del piccolo ...