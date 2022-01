La Sposa 2 ci sarà?

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Serena Rossi Perchè Lasia stata concepita come miniserie in sole tre puntate, è un mistero: tantissimi avvenimenti, a volte affrontati con troppa velocità, che avrebbero tranquillamente potuto impegnare il doppio delle serate; e la presenza di Serena Rossi nelle vesti della protagonista Maria, che era a prescindere garanzia di successo. Constatato il 27.7% di share nelle prime due puntate, con i suoi sei milioni di spettatori, Rai e Endemol Shine Italy potrebbero decidere di allargare il progetto e mettere in produzione una seconda stagione. La Rossi ha amato moltissimo la fiction, ci ha creduto e lo ha voluto fare, quindi potrebbe accettare di tornare sul set, nonostante i tanti impegni lavorativi che l’attendono. Anche il regista Giacomo Campiotti potrebbere l’idea, essendo abituato alla lunga serialità (Braccialetti Rossi docet) e ...