La Serie A si ribella alla Figc: inviata lettera al Coni e alla Vezzali (Di domenica 30 gennaio 2022) I 20 club di Serie A hanno inviato una lettera al presidente del Coni Giovanni Malagò e alla Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali contro la riforma voluta dal presidente della Figc Gabriele Gravina su statuto e governance della Lega Serie A. I club, nella lettera inviata nella serata di ieri, ritengono che la pretesa della Figc “sia non conforme al diritto” e che la Lega, in quanto associazione privata, non può ricevere limitazioni alla propria autonomia “se non in presenza di motivi di interesse pubblico”. Nella lettera, firmata dalle 20 società di Serie A, i club spiegano che lo scorso 25 novembre la Figc ha ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 30 gennaio 2022) I 20 club diA hanno inviato unaal presidente delGiovanni Malagò eSottosegretaria allo Sport Valentinacontro la riforma voluta dal presidente dellaGabriele Gravina su statuto e governance della LegaA. I club, nellanella serata di ieri, ritengono che la pretesa della“sia non conforme al diritto” e che la Lega, in quanto associazione privata, non può ricevere limitazionipropria autonomia “se non in presenza di motivi di interesse pubblico”. Nella, firmata dalle 20 società diA, i club spiegano che lo scorso 25 novembre laha ...

