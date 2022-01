La scuola dimezza la Dad: quarantene di 5 giorni per vaccinati e guariti (Di lunedì 31 gennaio 2022) Due Cdm previsti questa settimana, nelle prossime ore il primo. Le decisioni dopo il pressing delle Regioni. Le novità sull'isolamento per gli alunni estese ad asili ed elementari. Restano anche in zona bianca le mascherine all’aperto mentre le discoteche rimarranno ancora chiuse Leggi su repubblica (Di lunedì 31 gennaio 2022) Due Cdm previsti questa settimana, nelle prossime ore il primo. Le decisioni dopo il pressing delle Regioni. Le novità sull'isolamento per gli alunni estese ad asili ed elementari. Restano anche in zona bianca le mascherine all’aperto mentre le discoteche rimarranno ancora chiuse

Advertising

repubblica : La scuola dimezza la Dad: quarantene di 5 giorni per vaccinati e guariti - JGambardine : RT @Michele_Arnese: La scuola dimezza la Dad quarantena di 5 giorni per vaccinati e guariti. Oggi il Cdm, prime decisioni dopo il pressing… - FraMisterfra : RT @eziomauro: La scuola dimezza la Dad: quarantene di 5 giorni per vaccinati e guariti - TerrinoniL : La scuola dimezza la Dad: quarantene di 5 giorni per vaccinati e guariti - Michele_Arnese : La scuola dimezza la Dad quarantena di 5 giorni per vaccinati e guariti. Oggi il Cdm, prime decisioni dopo il press… -