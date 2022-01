La Roma a lezione da Calvarese | il nuovo arbitro consulente

(Di domenica 30 gennaio 2022) C'è un passato che in fondo, per quelli che hanno avuto potere e autorevolezza, non passerà mai. Gli arbitri di calcio, ad esempio, che a volte paiono dei monaci guerrieri che non dismettono mai il ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Mourinho e ladall'ex arbitro Calvarese per spiegazioni sul VAR e le regole del suo utilizzo Lain questa settimana di sosta ne ha approfittato per un ripasso. Non solo in campo, ma anche per ...Lezioni e frizioni ? Non nascondiamolo, la stagione dellaè stata ricca di frizioni col mondo arbitrale, che José Mourinho ha sottolineato spesso con una veemenza poco gradita ai vertici dell'...La Roma va a scuola di…arbitri. Visto il rapporto, che definire conflittuale è poco, con la classe arbitrale, i tanti episodi che in questa stagione hanno penalizzato la squadra e le molte reazioni sc ...A Trigoria si vede l’ex arbitro di Serie A Dopo i diversi fulmini a ciel sereno arrivati da inizio stagione, la Roma ha deciso di ingaggiare Gianpaolo Calvarese come consulente del club. L’ex arbitro ...