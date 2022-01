La regina degli scacchi: una ex campionessa di scacchi fa causa a Netflix per 5 milioni di dollari (Di domenica 30 gennaio 2022) Nona Gaprindashvili, ex campionessa di scacchi, ha fatto causa a Netflix per 5 milioni di dollari dopo aver visionato un episodio della serie La regina degli scacchi. Un'ex campionessa di scacchi, originaria della Georgia, ha fatto causa a Netflix per 5 milioni di dollari dopo aver affermato di essere stata diffamata in un episodio de La regina degli scacchi: un giudice di Los Angeles ha appena stabilito che la causa in questione andrà avanti. La grande campionessa di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 30 gennaio 2022) Nona Gaprindashvili, exdi, ha fattoper 5didopo aver visionato un episodio della serie La. Un'exdi, originaria della Georgia, ha fattoper 5didopo aver affermato di essere stata diffamata in un episodio de La: un giudice di Los Angeles ha appena stabilito che lain questione andrà avanti. La grandedi ...

