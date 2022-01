La pace con gli Stati Uniti sarà possibile solo dopo un “Nuovo ordine mondiale” secondo Aleksey Pushkov, uno dei senatori più anziani della Russia (Di domenica 30 gennaio 2022) Le speranze che le relazioni tra Mosca e Washington possano essere invertite al momento sono improbabili, ad affermarlo un importante politico russo, sostenendo che solo quando verrà stabilito un Nuovo ordine mondiale ci saranno meno conflitti tra i due Stati. Parlando nell’ambito di un’intervista con Ukraina.ru all’inizio di questa settimana, Aleksey Pushkov, stretto alleato del … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 30 gennaio 2022) Le speranze che le relazioni tra Mosca e Washington possano essere invertite al momento sono improbabili, ad affermarlo un importante politico russo, sostenendo chequando verrà stabilito unci saranno meno conflitti tra i due. Parlando nell’ambito di un’intervista con Ukraina.ru all’inizio di questa settimana,, stretto alleato del … proviene da Database Italia.

