La madre più giovane del mondo: Lina Medina, che partorì a 5 anni (Di domenica 30 gennaio 2022) La storia di Lina Medina è famosa nella letteratura medica, e non solo. Questa bimba, nata in Perù nel 1933, è la più giovane umana ad avere partorito un figlio vivo. Lina concepì infatti un infante nel 1939 all’età di cinque anni. Lina con il suo dottore – curiosauro.itLa madre più giovane del mondo: Lina Medina La bambina aveva rivelato un’anomala dilatazione dell’addome. Perciò i genitori, Tiburcio Medina e Victoria Loza, la portarono subito all’ospedale San Juan de Dios di Pisco, in Perù, nel sospetto che potesse trattarsi di una formazione tumorale. Costernati, i medici stabilirono che la bimba era al settimo mese di gravidanza. Il dottor Gerardo Lozada, incredulo, deciso di far ... Leggi su curiosauro (Di domenica 30 gennaio 2022) La storia diè famosa nella letteratura medica, e non solo. Questa bimba, nata in Perù nel 1933, è la piùumana ad avere partorito un figlio vivo.concepì infatti un infante nel 1939 all’età di cinquecon il suo dottore – curiosauro.itLapiùdelLa bambina aveva rivelato un’anomala dilatazione dell’addome. Perciò i genitori, Tiburcioe Victoria Loza, la portarono subito all’ospedale San Juan de Dios di Pisco, in Perù, nel sospetto che potesse trattarsi di una formazione tumorale. Costernati, i medici stabilirono che la bimba era al settimo mese di gravidanza. Il dottor Gerardo Lozada, incredulo, deciso di far ...

fattoquotidiano : Lorenzo Parelli, parla la madre: “Mio figlio è uscito per andare a scuola e non è più tornato” - Spettrocoli : Io non sopporto più il fatto che gli amici di mia madre si mettano a pontificare sul fatto che mio padre dovrebbe d… - R3ADYTORVN : chi glielo dice a mia madre che non ho bisogno di mangiare perchè sennò mi sentirei ancora più uno schifo? - andreasevill1 : Domani esame de italiano. Non lo so, più lento, non capisco, si, no, grazie, prego y su puta madre que no sé decir más nada ?? - JacoPastoriux : @tinapica88 È una delle più belle e commoventi dichiarazioni d'amore che abbia mai letto. E ripenso a mia madre, e… -

Ultime Notizie dalla rete : madre più √ Sanremo 2022: i cantanti di martedì 1, i cantanti di mercoledì 2 febbraio ... mia madre, Lucia" Fabrizio Moro - "Sei tu" Highsnob e Hu - "Abbi cura di te" Irama - "Ovunque tu ... Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti! Accedi alla web - app gratuita ...

Il delitto di Cogne: da stasera su Crime+Investigation il documentario sul caso di Annamaria Franzoni ...delitto non è stata mai trovata e l'omicidio del piccolo Samuele rimane uno degli infanticidi più ... il 21 maggio del 2008, la Corte Suprema di Cassazione ha riconosciuto colpevole la madre, Annamaria ...

Il mistero della luna grande più del doppio della Terra Corriere della Sera ... mia, Lucia" Fabrizio Moro - "Sei tu" Highsnob e Hu - "Abbi cura di te" Irama - "Ovunque tu ... Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizieimportanti! Accedi alla web - app gratuita ......delitto non è stata mai trovata e l'omicidio del piccolo Samuele rimane uno degli infanticidi... il 21 maggio del 2008, la Corte Suprema di Cassazione ha riconosciuto colpevole la, Annamaria ...