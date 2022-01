La lettera di congratulazioni a Mattarella del piccolo Alfiere che si occupa del padre malato di Alzheimer (Di domenica 30 gennaio 2022) “Caro Presidente Mattarella, sono molto felice di questa sua decisione, perché credevo non volesse più essere il nostro Presidente ed ero molto dispiaciuto di questo. Adesso sono io a farle i complimenti, anche da parte del mio fratellino Andrea”. Mattia Piccoli, il dodicenne di Concordia Sagittaria nominato da Mattarella Alfiere della Repubblica lo scorso dicembre per l’aiuto dato al padre 40enne colpito precocemente dall’Alzheimer, si congratula con il neo ri-eletto Capo dello Stato. Una lettera – riportata dal Corriere Veneto – nella quale il giovanissimo ha espresso la sua soddisfazione per la conferma al Quirinale: “Sono molto contento perché per altri sette anni avremo la sua guida sicura e rassicurante. Vorrei che tra le tantissime cose da sistemare potesse pensare anche alle ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) “Caro Presidente, sono molto felice di questa sua decisione, perché credevo non volesse più essere il nostro Presidente ed ero molto dispiaciuto di questo. Adesso sono io a farle i complimenti, anche da parte del mio fratellino Andrea”. Mattia Piccoli, il dodicenne di Concordia Sagittaria nominato dadella Repubblica lo scorso dicembre per l’aiuto dato al40enne colpito precocemente dall’, si congratula con il neo ri-eletto Capo dello Stato. Una– riportata dal Corriere Veneto – nella quale il giovanissimo ha espresso la sua soddisfazione per la conferma al Quirinale: “Sono molto contento perché per altri sette anni avremo la sua guida sicura e rassicurante. Vorrei che tra le tantissime cose da sistemare potesse pensare anche alle ...

