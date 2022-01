La Lega contro il “Riformista”: “Vergognoso, insinua che Salvini si droghi”. La difesa di Sansonetti: “Mai scritto, c’è un malinteso” (Di domenica 30 gennaio 2022) La Lega all’attacco del Riformista, il giornale diretto da Piero Sansonetti ed edito da Alfredo Romeo che fa del garantismo la sua linea editoriale. Il motivo è il passaggio di un articolo di retroscena pubblicato tra venerdì e sabato sulla resa dei conti interna al partito dopo il flop della candidatura a presidente della Repubblica della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. La frase incriminata è questa: “Due colonnelli della fronda leghista, seduti in attesa sui divanetti rossi, svelenano tra loro commenti pesanti sulle frequenti necessità del segretario, di assentarsi un attimo, giusto un attimo, per poi tornare rinfrancato e pimpante”. I capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, hanno firmato una nota congiunta in cui definiscono l’articolo “Vergognoso“: “Si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Laall’attacco del, il giornale diretto da Pieroed edito da Alfredo Romeo che fa del garantismo la sua linea editoriale. Il motivo è il passaggio di un articolo di retroscena pubblicato tra venerdì e sabato sulla resa dei conti interna al partito dopo il flop della candidatura a presidente della Repubblica della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. La frase incriminata è questa: “Due colonnelli della fronda leghista, seduti in attesa sui divanetti rossi, svelenano tra loro commenti pesanti sulle frequenti necessità del segretario, di assentarsi un attimo, giusto un attimo, per poi tornare rinfrancato e pimpante”. I capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, hanno firmato una nota congiunta in cui definiscono l’articolo ““: “Si ...

