La guerra delle donne alla Casellati è il trionfo del femminismo ipocrita (Di domenica 30 gennaio 2022) Le favole della nostra infanzia, fateci caso, rappresentavano quello che, da grandi, abbiamo scoperto essere un leit motive amaro con cui avremmo dovuto fare i conti: le prime a odiare le donne sono le donne stesse. La matrigna invidiosa che commissionava l’uccisione di Biancaneve. La strega che condannava la principessina in culla ad essere punta dal fuso che l’avrebbe fatta cadere in un sonno secolare. Le sorellastre che relegavano Cenerentola ai lavori più umili. Nessuno ci ha mai fatto davvero caso fino a che Phyllis Chelsler ha scritto un libro intitolato “Donna contro donna. Rivalità, invidia, cattiveria nel mondo femminile” che fotografa la disumanità della donna verso le proprie simili, declinata in una forma di violenza che non esiste nel panorama maschile. D’altra parte chi si occupa di bullismo sa bene che se tra i maschi i soprusi ... Leggi su panorama (Di domenica 30 gennaio 2022) Le favole della nostra infanzia, fateci caso, rappresentavano quello che, da grandi, abbiamo scoperto essere un leit motive amaro con cui avremmo dovuto fare i conti: le prime a odiare lesono lestesse. La matrigna invidiosa che commissionava l’uccisione di Biancaneve. La strega che condannava la principessina in culla ad essere punta dal fuso che l’avrebbe fatta cadere in un sonno secolare. Le sorellastre che relegavano Cenerentola ai lavori più umili. Nessuno ci ha mai fatto davvero caso fino a che Phyllis Chelsler ha scritto un libro intitolato “Donna contro donna. Rivalità, invidia, cattiveria nel mondo femminile” che fotografa la disumanità della donna verso le proprie simili, declinata in una forma di violenza che non esiste nel panorama maschile. D’altra parte chi si occupa di bullismo sa bene che se tra i maschi i soprusi ...

Advertising

Giorgiolaporta : Ero alla manifestazione di #Bruxelles e queste immagini le ho girate io. Capite da soli che se questa folla avesse… - TizianaFerrario : #Biden mobilita 8500 soldati,le borse cadono,la Nato manda armi ai confini europei, ma noi abbiamo il partito delle… - glooit : La guerra delle donne alla Casellati è il trionfo del femminismo ipocrita leggi su Gloo - eraiyofr : RT @durezzadelviver: Art. 11 Costituzione: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezz… - nicolatonio : RT @durezzadelviver: Art. 11 Costituzione: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezz… -