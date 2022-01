La Fiorentina pensa al centrocampista del Bologna: la situazione (Di domenica 30 gennaio 2022) La Fiorentina non si ferma: dopo aver chiuso l’operazione per portare Arthur Cabral a Firenze, la dirigenza avrebbe messo gli occhi sul centrocampista del Bologna Nicolas Dominguez e chissà che in questi ultimi due giorni di mercato non possa accadere qualcosa. Bologna Mihajlovic CalciomercatoVincenzo Italiano vorrebbe rinforzare la mediana e per questo gli uomini di Commisso avrebbero individuato nel centrocampista argentino l’obiettivo numero uno. Ancora nessun discorso ufficiale tra le parti, ma la situazione è in evoluzione. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) Lanon si ferma: dopo aver chiuso l’operazione per portare Arthur Cabral a Firenze, la dirigenza avrebbe messo gli occhi suldelNicolas Dominguez e chissà che in questi ultimi due giorni di mercato non possa accadere qualcosa.Mihajlovic CalciomercatoVincenzo Italiano vorrebbe rinforzare la mediana e per questo gli uomini di Commisso avrebbero individuato nelargentino l’obiettivo numero uno. Ancora nessun discorso ufficiale tra le parti, ma laè in evoluzione. Matteo Brignone

