La Fiorentina blocca Alvarez: il talento uruguaiano in arrivo a giugno? (Di domenica 30 gennaio 2022) La Fiorentina è molto vicina ad assicurarsi il futuro crack del calcio mondiale. Augusto Alvarez Martin, detto El Canario, attaccante classe 2001 del Penarol, sarebbe ad un passo dai viola molto vicino all’accordo con il suo agente per un contratto di cinque anni. Il giocatore verrebbe acquistato per giugno ma lasciato in prestito fino a giugno al club di Montevideo. La Fiorentina chiude per Alvarez? C’è ancora distanza tra domanda e offerta, ma tra le parti regna molto ottimismo. L’ostacolo riguarda la valutazione del cartellino: il Penarol chiede almeno 13 milioni, i viola ne hanno offerti 10. La sensazione è che a metà strada si può chiudere. L’uruguaiano era stato seguito anche dal Milan, ma i gigliati ci lavorano da oltre un mese, da quando a dicembre si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 30 gennaio 2022) Laè molto vicina ad assicurarsi il futuro crack del calcio mondiale. AugustoMartin, detto El Canario, attaccante classe 2001 del Penarol, sarebbe ad un passo dai viola molto vicino all’accordo con il suo agente per un contratto di cinque anni. Il giocatore verrebbe acquistato perma lasciato in prestito fino aal club di Montevideo. Lachiude per? C’è ancora distanza tra domanda e offerta, ma tra le parti regna molto ottimismo. L’ostacolo riguarda la valutazione del cartellino: il Penarol chiede almeno 13 milioni, i viola ne hanno offerti 10. La sensazione è che a metà strada si può chiudere. L’era stato seguito anche dal Milan, ma i gigliati ci lavorano da oltre un mese, da quando a dicembre si ...

