La crisi Ucraina come l’Iraq Il commento di Paganini

(Di domenica 30 gennaio 2022) La questionericorda molto quella del. Allora gli USA scatenarono una guerra con il pretesto delle armi di distruzione di massa che mai trovarono. Insostengono, con la sciocca amplificazione emotiva dei media, che l’invasione da parte dell’esercito russo di Putin è imminente. Non ci sarà alcuna guerra perché la Russia di Putin non vuole una guerra, almeno nel senso tradizionale. Una guerra c’è già. Non implica l’uso della forza militare, per fortuna, ma si limita a scorribande tra spie, pirati informatici, e azioni civili di disturbo. Non riguarda l’ma il controllo dell’energia. L’Europa ha disperato bisogno di energia. Non avendo molte risorse a cui attingere, si deve rivolgere anche alla Russia. Deve quindi esserci un rapporto diplomatico forte tra Europa e Russia. ...

