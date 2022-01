La Cremosa al Cioccolato | la torta golosa dal sapore irresistibile!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 30 gennaio 2022) Mangiare unaalè una coccola irrinunciabile per noi golosi. Laalè un abbraccio perfetto in cui lasciare affogare le nostre papille gustative in un mare di dolcezza. Morbida equestaè ideale da servire in qualsiasi momento della giornata e durante qualunque occasione. La realizzazione non richiede nessun complicato passaggio anzi in pochi minuti potrete servire una vera e propria delizia. Gli ingredienti utili per preparare nella cucina di casa questasono: 1 cucchiaio di fecola di patate 170 gr di zucchero a velo 250 gr difondente 4 uova 100 gr di burro Questacome abbiamo detto sarà pronta in una manciata di minuti. Tempo totale: ...