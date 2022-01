L elettorale | Parrini Pd | ' urgente proporzionale con sbarramento al 5%'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen (Adnkronos) - "Mi fa piacere leggere in queste ore numerosi commenti sulla necessità di riformare la legge. È del tutto evidente che sul piano delle regole istituzionali il Paese ha per varie ragionibisogno di un sistemaconalto (5%, non di meno) accompagnato da meccanismi che rispetto a quanto avviene oggi diano molta più voce ai cittadini nella selezione degli eletti". Lo dice Dario, del Pd, presidente della commissione Affari costituzionali del Senato. "Scongelare l'offerta politica, anziché irrigidirla, è ormai un'esigenza strutturale. Nell'attuale quadro partitico sistemi maggioritari che alimentano la frammentazione e inducono alla formazione di coalizioni forzate, artificiose e di comodo sono parte del problema, non parte della ...